(Данько) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Данько) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данько Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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