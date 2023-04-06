Кусакина (Наумова) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Христенко Христина Кузьминична
Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дроздик Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Белявская Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович
Бракосочетание
12.10.1888
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно