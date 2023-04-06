Кусакина (Наумова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакина (Наумова) Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Короча, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Кусакин Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Христенко Христина Кузьминична

Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дроздик Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Белявская Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Кусакин Кузьма Михайлович

Бракосочетание
12.10.1888

Муж: Кусакин Кузьма Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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