Заварзина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1815
Дочь: Заварзина Матрена Сидоровна
Отец ребёнка: Заварзин Сидор Алексевич
Рождение ребёнка
09.02.1817
Сын: Заварзин Александр Сидорович
Отец ребёнка: Заварзин Сидор Алексевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заварзин Сидор Алексевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно