Заварзина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

1815 г.р.
1817 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1815

Дочь: Заварзина Матрена Сидоровна

Отец ребёнка: Заварзин Сидор Алексевич

Рождение ребёнка
09.02.1817

Сын: Заварзин Александр Сидорович

Отец ребёнка: Заварзин Сидор Алексевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заварзин Сидор Алексевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварзин Сидор Алексевич

Смерть
Неизвестно
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