Заварзин Сидор Алексевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзин Сидор Алексевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1796

Отец: Заварзин Алексей Абрамович-Антонович

Мать: Заварзина Васса Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1815

Дочь: Заварзина Матрена Сидоровна

Мать ребёнка: Заварзина ?

Рождение ребёнка
09.02.1817

Сын: Заварзин Александр Сидорович

Мать ребёнка: Заварзина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заварзина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварзина ?

Смерть
Неизвестно
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