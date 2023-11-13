Заварзин Сидор Алексевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1796
Рождение ребёнка
14.11.1815
Дочь: Заварзина Матрена Сидоровна
Мать ребёнка: Заварзина ?
Рождение ребёнка
09.02.1817
Сын: Заварзин Александр Сидорович
Мать ребёнка: Заварзина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заварзина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заварзина ?
Смерть
Неизвестно