Кисилева Агрофена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилева Агрофена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кисилевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кисилевъ Павелъ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Василий

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