Кисилева Агрофена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кисилевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кисилевъ Павелъ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Василий