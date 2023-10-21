Малкова (Кротова) Нина Александровна
Место рожденияПокровка, Уфимского района
Дата рождения15.10.1933
Дата смерти02.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1907
Рождение
15.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Покровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
18.04.1954
Покровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
23.11.1957
Рождение ребёнка
02.11.1960
Уфа, Россия
Смерть
02.07.1992
Уфа, Россия