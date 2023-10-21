Малкова (Кротова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалкова (Кротова) Нина Александровна

Малкова (Кротова) Нина Александровна

Место рождения

Покровка, Уфимского района

Дата рождения

15.10.1933

Дата смерти

02.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1907

Муж: Малков Виктор Лаврентьевич

Рождение
15.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
18.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малков Виктор Лаврентьевич

Покровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малков Виктор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малков Виктор Лаврентьевич

Уфа, Россия
Смерть
02.07.1992
Уфа, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close