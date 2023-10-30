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Симеон Иванов

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

27.11.1825 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1792 ст.

Дочь: Устинья Семионова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Денис Семенов

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1802 ст.

Дочь: Ефимия (Офимья) Семионова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Михаил Семенов

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1810 ст.

Дочь: Марина Семионова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1812 ст.

Дочь: Афонасия Семионова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.11.1825 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: неизвестно
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