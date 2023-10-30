Симеон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти27.11.1825 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1792 ст.
Дочь: Устинья Семионова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Денис Семенов
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
16.09.1802 ст.
Дочь: Ефимия (Офимья) Семионова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Михаил Семенов
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
19.07.1810 ст.
Дочь: Марина Семионова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
09.10.1812 ст.
Дочь: Афонасия Семионова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1825 ст.
Причина смерти: неизвестно