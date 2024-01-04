Денис Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти20.02.1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Симеон Иванов
Мать: Матрена Федорова
Рождение ребёнка
14.12.1818 ст.
Сын: Фирст Денисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1820 ст.
Сын: Захар Денисов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1824 ст.
Причина смерти: неизвестно