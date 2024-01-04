Денис Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенис Семенов

Денис Семенов

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

20.02.1824 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Симеон Иванов

Мать: Матрена Федорова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1818 ст.

Сын: Фирст Денисов

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1820 ст.

Сын: Захар Денисов

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.02.1824 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close