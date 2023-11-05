Корытов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Корытова Полина Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Корытова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно