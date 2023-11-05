Корытов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Корытова Полина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Корытов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Корытов Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Корытова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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