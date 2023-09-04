Загоруйко Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загоруйко Августа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
30.01.1928

Дочь: Селявкина Аэлита Максимовна

Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович

Рождение ребёнка
17.08.1931

Дочь: Животягина Римма Максимовна

Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загоруйко Владимир

Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович

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