Загоруйко Августа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1928
Дочь: Селявкина Аэлита Максимовна
Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович
Рождение ребёнка
17.08.1931
Дочь: Животягина Римма Максимовна
Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загоруйко Владимир
Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Загоруйко Максим Трофимович