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Загоруйко Максим Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загоруйко Владимир

Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Загоруйко) Людмила

Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1928

Дочь: Селявкина (Загоруйко) Аэлита Максимовна

Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1931

Дочь: Животягина (Загоруйко) Римма Максимовна

Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна

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