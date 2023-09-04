Загоруйко Максим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загоруйко Владимир
Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Загоруйко) Людмила
Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1928
Дочь: Селявкина (Загоруйко) Аэлита Максимовна
Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1931
Дочь: Животягина (Загоруйко) Римма Максимовна
Мать ребёнка: Загоруйко Августа Васильевна