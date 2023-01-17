Леденцов Ликарион Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцов Ликарион Семёнович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Леденцов Семён Алексеевич

Мать: Леденцова Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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