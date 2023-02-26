Мещеров Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеров Хасян

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Место рождения

Деревня Акеево, Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Акеево, Мордовия
Рождение ребёнка
30.09.1914

Дочь: Кутыева Мяхузя

Мать ребёнка: Мещерова Ханифя

Санкт Петербург
Рождение ребёнка
30.?.1927

Дочь: Еникеева, Кикас Няфися

Мать ребёнка: Мещерова Ханифя

Ленинград
Смерть
1941
Ленинград
Блокада
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