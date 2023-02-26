Мещеров Хасян
Место рожденияДеревня Акеево, Мордовия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Акеево, Мордовия
Рождение ребёнка
30.09.1914
Дочь: Кутыева Мяхузя
Мать ребёнка: Мещерова Ханифя
Санкт Петербург
Рождение ребёнка
30.?.1927
Дочь: Еникеева, Кикас Няфися
Мать ребёнка: Мещерова Ханифя
Ленинград
Смерть
1941
Ленинград
Блокада