Кутыева (Мещерова) Мяхузя
Место рожденияСанкт Петербург
Дата рождения30.09.1914
Дата смерти?.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914
Отец: Мещеров Хасян
Мать: Мещерова Ханифя
Санкт Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1938
Дочь: Тенишева Урусова Халида
Отец ребёнка: Кутыев(кутуев) Фетхудин
Ленинград
Рождение ребёнка
17.05.1941
Ленинград
Рождение ребёнка
30.07.1945
Свердловск ( Екатеринбург)
Рождение ребёнка
09.06.1952
Ленинград
Смерть
?.06.1982
Ленинград
Санкт Петербург, Южное кладбище
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище