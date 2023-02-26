Кутыева (Мещерова) Мяхузя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутыева (Мещерова) Мяхузя

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Место рождения

Санкт Петербург

Дата рождения

30.09.1914

Дата смерти

?.06.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1914

Отец: Мещеров Хасян

Мать: Мещерова Ханифя

Санкт Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1938

Дочь: Тенишева Урусова Халида

Отец ребёнка: Кутыев(кутуев) Фетхудин

Ленинград
Рождение ребёнка
17.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутыев(кутуев) Фетхудин

Ленинград
Рождение ребёнка
30.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутыев(кутуев) Фетхудин

Свердловск ( Екатеринбург)
Рождение ребёнка
09.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутыев(кутуев) Фетхудин

Ленинград
Смерть
?.06.1982
Ленинград
Санкт Петербург, Южное кладбище
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище
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