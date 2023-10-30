Колотов Степан Кузьмич
Место рождения
Дата рождения13.12.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1912 ст.
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно