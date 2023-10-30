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Колотов Степан Кузьмич

Место рождения

Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.12.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1912 ст.

Отец: Колотов Кузьма Алексеевич

Мать: Колотова Варвара Ивановна

Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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