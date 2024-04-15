Колотова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Колотова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Восприемник
01.05.1910 ст.
Николай Николаевич Колотов
Рождение ребёнка
01.06.1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
13.12.1912 ст.

Сын: Колотов Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич

Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.03.1914 ст.

Сын: Колотов Кирилл Кузьмич

Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич

Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Кузьма Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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