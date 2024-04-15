Колотова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Колотова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
09.02.1908 ст.
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Восприемник
01.05.1910 ст.
Николай Николаевич Колотов
Рождение ребёнка
01.06.1910 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
13.12.1912 ст.
Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Колотов Кузьма Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно