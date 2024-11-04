Бекетов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бекетов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бекетова (Гусева) Екатерина Деметьева
Рождение ребёнка
09.05.1865
Сын: Бекетов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бекетова (Гусева) Екатерина Деметьева
Большое Маресьево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемники : того же села крестьянин Аполинарий Деметьев Гусев и Белоамутская крестьянская жена Праскева Кирилова Красина
Смерть
Неизвестно