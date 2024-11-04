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Бекетов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекетов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бекетова (Гусева) Екатерина Деметьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бекетов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бекетова (Гусева) Екатерина Деметьева

Рождение ребёнка
09.05.1865

Сын: Бекетов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бекетова (Гусева) Екатерина Деметьева

Большое Маресьево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемники : того же села крестьянин Аполинарий Деметьев Гусев и Белоамутская крестьянская жена Праскева Кирилова Красина
Смерть
Неизвестно

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