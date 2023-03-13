Купреянъ Агафоновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Яковъ
Мать ребёнка: Прасковья Остафьева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Егоръ
Мать ребёнка: Прасковья Остафьева
Бракосочетание
10.05.1788
Жена: Гулимова Ирина Васильева
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1789
Сын: Федоръ
Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
16.03.1791
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
07.06.1795
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Остафьева