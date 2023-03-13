Купреянъ Агафоновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянъ Агафоновъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.
1752 г.р.

Дети

1764 г.р.
1766 г.р.
1789 г.р.
1791 г.р.
1792 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Яковъ

Мать ребёнка: Прасковья Остафьева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Егоръ

Мать ребёнка: Прасковья Остафьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.05.1788

Жена: Гулимова Ирина Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1789

Сын: Федоръ

Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1791

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1795

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Гулимова Ирина Васильева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Остафьева

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