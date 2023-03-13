Гулимова Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулимова Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

1789 г.р.
1791 г.р.
1792 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1788

Муж: Купреянъ Агафоновъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1789

Сын: Федоръ

Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1791

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1795

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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