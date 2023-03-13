Гулимова Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1788
Муж: Купреянъ Агафоновъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1789
Сын: Федоръ
Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ
Рождение ребёнка
16.03.1791
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ
Рождение ребёнка
07.06.1795
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Купреянъ Агафоновъ