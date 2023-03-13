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Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Купреянъ Агафоновъ

Мать: Прасковья Остафьева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Ирина Митрофанова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Ирина Митрофанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1793

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ирина Митрофанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1795

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Ирина Митрофанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Митрофанова

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