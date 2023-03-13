Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Купреянъ Агафоновъ
Мать: Прасковья Остафьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
29.03.1793
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
16.09.1795
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Ирина Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Митрофанова