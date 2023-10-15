Серебрякова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 л
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Серебряков Вахромей Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Серебряков Яков Иванович

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Серебрякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Серебрякова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Серебрякова Матрена Ивановнв

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мухина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Серебрякова Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99, 84 об
Смерть
Неизвестно
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