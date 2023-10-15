Серебрякова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 л
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Серебряков Вахромей Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Серебрякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Серебрякова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Серебрякова Матрена Ивановнв
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мухина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Серебрякова Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Федорович
ГАСО, 67-1-99, 85 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 67-1-99, 84 об
Смерть
Неизвестно