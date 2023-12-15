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Данильченко Нина Владимировна

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Место рождения

Бахты, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

28.12.1934

Дата смерти

15.12.2023

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1934

Отец: Данильченко Владимир Прокопьевич

Мать: Данильченко (Выходец) Любовь Ефимовна

Бахты, Урджарский район, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муталимов Гамзат

Рождение ребёнка
28.04.1963

Дочь: Герингер (Муталимова) Лариса Гамзатовна

Отец ребёнка: Муталимов Гамзат

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
15.12.2023
Коломна, Коломенский, Московская область

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