Данильченко Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.12.1934
Дата смерти15.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муталимов Гамзат
Рождение ребёнка
28.04.1963
Дочь: Герингер (Муталимова) Лариса Гамзатовна
Отец ребёнка: Муталимов Гамзат
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
15.12.2023
Коломна, Коломенский, Московская область