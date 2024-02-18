Ежова (Глазырина) Прасковья Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежов Алексей
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: (Ежова) Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Ежов Алексей
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: (Ежова) Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Ежов Алексей
Упоминание
1799 ст.
Исповедная роспись: подворница в отцовском доме и солдатка, 34 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.756об
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 38 лет, подворница и вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно