Ежова (Глазырина) Прасковья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Глазырина) Прасковья Кондратьевна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: Глазырин Кондрат Никитич

Мать: Глазырина Мария Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Алексей

Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: (Ежова) Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Ежов Алексей

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: (Ежова) Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Ежов Алексей

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: подворница в отцовском доме и солдатка, 34 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.756об
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 38 лет, подворница и вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно

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