Зайцева Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Марфа Иванова

Зайцева Марфа Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев

Рождение ребёнка
01.03.1861

Сын: Зайцев Василий Ефимов

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1866

Дочь: Елена Ефимова

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1869

Дочь: Фёкла Ефимова

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1871

Дочь: Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Ефим Гордеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close