Зайцева Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Ефимова
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев
Рождение ребёнка
01.03.1861
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев
Рождение ребёнка
28.06.1866
Дочь: Елена Ефимова
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев
Рождение ребёнка
13.08.1869
Дочь: Фёкла Ефимова
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев
Рождение ребёнка
01.02.1871
Дочь: Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Зайцев Ефим Гордеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Ефим Гордеев
Смерть
Неизвестно