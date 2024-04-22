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Зайцев Ефим Гордеев

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.03.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1837

Отец: Зайцев Гордей Ильин

Мать: Зайцева Афимья Ильина

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Ефимова

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова

Рождение ребёнка
01.03.1861

Сын: Зайцев (гордеев) Василий Ефимов

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1866

Дочь: Елена Ефимова

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.1869

Дочь: Фёкла Ефимова

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1871

Дочь: Агафья Ефимова

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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