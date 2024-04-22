Зайцев Ефим Гордеев
Место рождения
Дата рождения06.03.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1837
Отец: Зайцев Гордей Ильин
Мать: Зайцева Афимья Ильина
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова
Рождение ребёнка
01.03.1861
Сын: Зайцев (гордеев) Василий Ефимов
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова
Рождение ребёнка
28.06.1866
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1869
Дочь: Фёкла Ефимова
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1871
Дочь: Агафья Ефимова
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно