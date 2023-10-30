Хохлова (Сальникова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сальников Фёдор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1837
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручители по жениху села Богородского крестьяне: Евграф и Егор Ивановичи Хохловы, Иван Ильич Доносов. По невесте: Василий и Пётр Фёдоровичи Сальниковы... Показать все
Смерть
Неизвестно