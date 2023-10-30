Хохлова (Сальникова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Сальникова) Анна Фёдоровна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Фёдор Иванович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.09.1837

Муж: Хохлов Григорий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручители по жениху села Богородского крестьяне: Евграф и Егор Ивановичи Хохловы, Иван Ильич Доносов. По невесте: Василий и Пётр Фёдоровичи Сальниковы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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