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Сальников Фёдор Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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