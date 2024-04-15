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Шилова Параскева Александровна

Место рождения

Филино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Шилов Николай Прохорович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жених - солдат-кононир По жениху: солдат Дмитрий Прохоров Шилов и кр-н Адрей Евграфов. По невесте: кр-не Яков Кириллов и Дмитрий Петров д. Красного
Рождение ребёнка
08.03.1899

Сын: Шилов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр - кр-н Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
24.11.1901

Сын: Шилов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
24.11.1901

Сын: Шилов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Шилов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - крест. сын Алексей Николаев
Рождение ребёнка
26.12.1913

Дочь: Шилова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр- крест. вдова Павла Павлова, брат мл. Алексей Николаев
Смерть
Неизвестно

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