Шилова Параскева Александровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898
Жених - солдат-кононир По жениху: солдат Дмитрий Прохоров Шилов и кр-н Адрей Евграфов. По невесте: кр-не Яков Кириллов и Дмитрий Петров д. Красного
Рождение ребёнка
08.03.1899
Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович
Воспр - кр-н Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
24.11.1901
Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
24.11.1901
Сын: Шилов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.07.1904
Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович
Воспр. - крест. сын Алексей Николаев
Рождение ребёнка
26.12.1913
Дочь: Шилова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Шилов Николай Прохорович
Воспр- крест. вдова Павла Павлова, брат мл. Алексей Николаев
Смерть
Неизвестно