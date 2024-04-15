Шилов Николай Прохорович
Место рождения
Дата рождения23.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.12.1871
Отец: Прохор Андреевич
Мать: Мария Васильевна
Воспр. - сын его Дмитрий Прохоров и той же деревни крест. девица Минодора Давидова
Бракосочетание
25.01.1898
Жених - солдат-кононир По жениху: солдат Дмитрий Прохоров Шилов и кр-н Адрей Евграфов. По невесте: кр-не Яков Кириллов и Дмитрий Петров д. Красного
Рождение ребёнка
08.03.1899
Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна
Воспр - кр-н Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
24.11.1901
Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
24.11.1901
Сын: Шилов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.07.1904
Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна
Воспр. - крест. сын Алексей Николаев
Рождение ребёнка
26.12.1913
Дочь: Шилова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна
Воспр- крест. вдова Павла Павлова, брат мл. Алексей Николаев
Смерть
Неизвестно