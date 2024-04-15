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Шилов Николай Прохорович

Место рождения

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1871

Отец: Прохор Андреевич

Мать: Мария Васильевна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - сын его Дмитрий Прохоров и той же деревни крест. девица Минодора Давидова
Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Шилова Параскева Александровна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жених - солдат-кононир По жениху: солдат Дмитрий Прохоров Шилов и кр-н Адрей Евграфов. По невесте: кр-не Яков Кириллов и Дмитрий Петров д. Красного
Рождение ребёнка
08.03.1899

Сын: Шилов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр - кр-н Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
24.11.1901

Сын: Шилов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
24.11.1901

Сын: Шилов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Григорий и Яков - близнецы. Кр-не Алексей Никифоров и Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Шилов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - крест. сын Алексей Николаев
Рождение ребёнка
26.12.1913

Дочь: Шилова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Шилова Параскева Александровна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспр- крест. вдова Павла Павлова, брат мл. Алексей Николаев
Смерть
Неизвестно

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