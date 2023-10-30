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Золотов Николай Васильевич

Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

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Дети

1870 г.р.
1871 г.р.
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Скрыто настройками приватности
Около 1880 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Золотов Василий Ильич

Мать: Золотова Мария Гавриловна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1869

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Между 1869 и 1883
Скоробогатово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
дьякон
Рождение ребёнка
1870

Сын: Золотов Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скоробогатово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скоробогатово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1875

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Скоробогатово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1883
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
дьякон, заштатный дьякон
Смерть
Неизвестно
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