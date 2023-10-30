Золотов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Золотов Василий Ильич
Бракосочетание
До 1869
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Между 1869 и 1883
дьякон
Рождение ребёнка
1870
Сын: Золотов Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1875
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 1883
дьякон, заштатный дьякон
Смерть
Неизвестно