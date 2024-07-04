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Ляпин Антон Петрович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1872

Дата смерти

27.01.1908

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ляпин Пётр Сергеевич

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Поручитель
22.10.1903
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
По жениху. Жених - Головинов Павел Григорьевич, 19 лет, 1м браком Невеста - Робдендусова Евдокия Самуиловна, 18 лет, 1м браком, крестьянка Курской губерниисела Березовки
Смерть
27.01.1908
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Утонул в колодце во время припадка

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