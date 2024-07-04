Ляпин Антон Петрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти27.01.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ляпин Пётр Сергеевич
Мать: не указана
Поручитель
22.10.1903
По жениху. Жених - Головинов Павел Григорьевич, 19 лет, 1м браком Невеста - Робдендусова Евдокия Самуиловна, 18 лет, 1м браком, крестьянка Курской губерниисела Березовки
Смерть
27.01.1908
Утонул в колодце во время припадка