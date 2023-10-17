Малич (Дубровина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малич (Дубровина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1897

Сын: Малич Василий Федорович

Отец ребёнка: Малич (моличев) Федор Христофорович

Бракосочетание
10.11.1897 ст.

Муж: Малич (моличев) Федор Христофорович

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Дочь: Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Малич (моличев) Федор Христофорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Малич (моличев) Федор Христофорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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