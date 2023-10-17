Малич (Дубровина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1897
Отец ребёнка: Малич (моличев) Федор Христофорович
Бракосочетание
10.11.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Малич (моличев) Федор Христофорович
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Малич (моличев) Федор Христофорович
Место жительства
Неизвестно
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно