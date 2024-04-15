Малич (Моличев) Федор Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1897
Мать ребёнка: Малич Евдокия Васильевна
Бракосочетание
10.11.1897 ст.
Жена: Малич Евдокия Васильевна
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Малич Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Малич Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно