Малич (Моличев) Федор Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малич (Моличев) Федор Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1897

Сын: Малич Василий Федорович

Мать ребёнка: Малич Евдокия Васильевна

Бракосочетание
10.11.1897 ст.

Жена: Малич Евдокия Васильевна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Малич Евдокия Васильевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Малич Евдокия Васильевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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