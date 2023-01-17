Гололобова (Извекова) Варвара Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова (Извекова) Варвара Савельевна

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Место рождения

Тим, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Тим, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Гололобов Василий Осипович

Отец ребёнка: Гололобов Осип Петрович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Белгородская губерния, Старооскольский уезд, Засемский стан, село Погожее
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гололобов Осип Петрович

Смерть
После 1762
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