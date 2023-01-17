Гололобова (Извекова) Варвара Савельевна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гололобов Василий Осипович
Отец ребёнка: Гололобов Осип Петрович
Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Белгородская губерния, Старооскольский уезд, Засемский стан, село Погожее
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1762