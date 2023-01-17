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Гололобов Осип Петрович

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Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Гололобов Пётр

Мать: не указана

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Гололобов Лукьян Осипович

Мать ребёнка: не указана

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Гололобов Евтифей Осипович

Мать ребёнка: не указана

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Гололобов Василий Осипович

Мать ребёнка: Гололобова Варвара Савельевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Белгородская губерния, Старооскольский уезд, Засемский стан, село Погожее
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Варвара Савельевна

Смерть
1776
Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
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