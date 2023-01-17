Гололобов Осип Петрович
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Гололобов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Гололобов Лукьян Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Гололобов Евтифей Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гололобов Василий Осипович
Мать ребёнка: Гололобова Варвара Савельевна
Белгородская губерния, Старооскольский уезд, Засемский стан, село Погожее
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1776