(Андреева - Наумова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1878
Отец: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Мать: Вера АЛексеевна
Бракосочетание
08.?.1898
Рождение ребёнка
03.03.1900
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1906
Сын: Никашкин Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1908
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно