(Андреева - Наумова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева - Наумова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1878

Отец: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Мать: Вера АЛексеевна

Бракосочетание
08.?.1898

Муж: Никашкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1900

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1906

Сын: Никашкин Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Никашкин Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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