(2й брак) Вера АЛексеевна
Место рожденияд. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти22.01.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
30.10.1866
Рождение ребёнка
17.11.1867
Сын: Андреев - Наумов Платон Иванович
Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
12.06.1870
Сын: Андреев - Наумов Петр Иванович
Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
21.11.1878
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович
Смерть
22.01.1891