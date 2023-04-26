(2й брак) Вера АЛексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(2й брак) Вера АЛексеевна

Место рождения

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

22.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
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Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
30.10.1866

Муж: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
17.11.1867

Сын: Андреев - Наумов Платон Иванович

Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
12.06.1870

Сын: Андреев - Наумов Петр Иванович

Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
21.11.1878

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Андреев - Наумов Иван Емельянович

Смерть
22.01.1891