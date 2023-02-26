Евдокия Семёнова
Место рожденияд.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1880
Муж: Исаак (Исай) Власов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1882
Сын: Гавриил Исааков
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
29.10.1883
Дочь: Матрона Исаакова
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
06.12.1884
Сын: Нил Исааков
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Евдокия Исаакова
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
16.06.1888
Дочь: Ефросиния Исаакова
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
15.05.1891
Сын: Фёдор Исааков
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
08.10.1892
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
21.05.1894
Сын: Константин Исааков
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
21.07.1895
Дочь: Мария Исаакова
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Илья Исааков
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Рождение ребёнка
23.09.1900
Сын: Андрей Исааков
Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов
Смерть
Неизвестно