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Евдокия Семёнова

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Место рождения

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: ?

Мать: ?

д.Гордейки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1880

Муж: Исаак (Исай) Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1882

Сын: Гавриил Исааков

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1883

Дочь: Матрона Исаакова

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1884

Сын: Нил Исааков

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Евдокия Исаакова

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1888

Дочь: Ефросиния Исаакова

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Фёдор Исааков

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Леонов Филипп (Исаевич)

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1894

Сын: Константин Исааков

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1895

Дочь: Мария Исаакова

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Илья Исааков

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1900

Сын: Андрей Исааков

Отец ребёнка: Исаак (Исай) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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