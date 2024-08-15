Кулагина (Потёмкина) Мария Васильевна
женский, родилась 06.08.1917, Здолбунов, Рівненська область
умерла 06.12.1995, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Хованский Георгий Сергеевич21.04.1921 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Здолбунов, Рівненська область
Бракосочетание
26.10.1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.12.1995
Москва, город федерального значения Москва