Кулагина (Потёмкина) Мария Васильевна 06.08.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулагина (Потёмкина) Мария Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.08.1917, Здолбунов, Рівненська область

умерла 06.12.1995, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Хованский Георгий Сергеевич21.04.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Здолбунов, Рівненська область

Бракосочетание
26.10.1968

Муж: Хованский Георгий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
06.12.1995
Москва, город федерального значения Москва

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