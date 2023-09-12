Николаева Павла Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1937
Отец ребёнка: Николаев Иван
Рождение ребёнка
01.09.1946
Дочь: Николаева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Николаев Иван
Рождение ребёнка
14.05.1949
Сын: Николаев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Николаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Иван
Смерть
Неизвестно