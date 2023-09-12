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Николаева Павла Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1937

Сын: Николаев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван

Рождение ребёнка
01.09.1946

Дочь: Николаева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Николаев Иван

Рождение ребёнка
14.05.1949

Сын: Николаев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Иван

Смерть
Неизвестно
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