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Николаева (Николаева) Валентина Ивановна
Николаева (Николаева) Валентина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1946
Пол
Женский
Отец
Николаев Иван
Мать
Николаева Павла Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Отец:
Николаев Иван
Мать:
Николаева Павла Филипповна
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