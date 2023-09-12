Николаева (Николаева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Николаева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Николаев Иван

Мать: Николаева Павла Филипповна

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