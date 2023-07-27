Днепровский Семён Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти26.04.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Днепровский Семён Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Днепровский Павел Семёнович
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
09.03.1897
Сын: Днепровский Василий Семёнович
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Макаренко Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
18.05.1901
Дочь: Самойлик Александра Семёновна
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Днепровский Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
09.04.1907
Дочь: Днепровская Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
28.07.1908
Дочь: Днепровская Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Днепровский Семён Семёнович
Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1912
Причина смерти: бугорчатка