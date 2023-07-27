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Днепровский Семён Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

26.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Днепровский Семён Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Днепровский Павел Семёнович

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
09.03.1897

Сын: Днепровский Василий Семёнович

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Макаренко Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
18.05.1901

Дочь: Самойлик Александра Семёновна

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Днепровский Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
09.04.1907

Дочь: Днепровская Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Семиозерка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Дочь: Днепровская Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Семиозерка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Днепровский Семён Семёнович

Мать ребёнка: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Место жительства
Неизвестно
Семиозерка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
26.04.1912
Семиозерка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: бугорчатка
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