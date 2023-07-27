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Днепровский Семён Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: Днепровский Семён Семёнович

Мать: Днепровская Прасковья Пантелеевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Днепровский Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Днепровская Федосия Петровна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Зайцева Вера Семёновна

Мать ребёнка: Днепровская Федосия Петровна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Днепровский Петр Семёнович

Мать ребёнка: Днепровская Федосия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Днепровская Федосия Петровна

Смерть
1961