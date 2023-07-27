Днепровский Семён Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Рождение ребёнка
1945
Сын: Днепровский Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Днепровская Федосия Петровна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Зайцева Вера Семёновна
Мать ребёнка: Днепровская Федосия Петровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Днепровский Петр Семёнович
Мать ребёнка: Днепровская Федосия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961