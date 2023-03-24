(Nissinen) Maria-Maija Kallentytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nissinen) Maria-Maija Kallentytär

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Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

20.06.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1831

Отец: Nissinen Kalle Antinpoika

Мать: Nissinen Reetta

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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