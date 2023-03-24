(Nissinen) Maria-Maija Kallentytär
Место рожденияSaarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения20.06.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1831
Отец: Nissinen Kalle Antinpoika
Мать: Nissinen Reetta
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно