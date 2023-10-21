Едрёнкина (Козлова) Стефанида Евдакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Евдоким Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.02.1903
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Едрёнкин Михаил Алексеевич
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно