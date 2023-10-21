Едрёнкина (Козлова) Стефанида Евдакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкина (Козлова) Стефанида Евдакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Евдоким Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
03.02.1903

Муж: Едрёнкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Едрёнкин Михаил Алексеевич

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно
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