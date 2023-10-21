Едрёнкин Михаил Алексеевич
Место рожденияАлександровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Дата рождения02.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1880
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
03.02.1903
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Едрёнкина Стефанида Евдакимовна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно