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Едрёнкин Михаил Алексеевич

Место рождения

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

02.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1880

Отец: Едрёнкин -Маркелов Алексей Петрович

Мать: Едрёнкина Олимпиада Александровна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
03.02.1903

Жена: Едрёнкина Стефанида Евдакимовна

Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Едрёнкина Стефанида Евдакимовна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно
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