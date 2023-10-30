Терехова (Финагина) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.04.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1933
Рождение ребёнка
19.09.1954
Дочь: Кирсанова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Терехов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1958
Дочь: Байбакова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Терехов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1963
Дочь: Дерешова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Терехов Владимир Андреевич
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно