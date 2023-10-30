Терехова (Финагина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Финагина) Зинаида Ивановна

Место рождения

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.04.1933

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1933

Отец: Финагин Иван Анисимович

Мать: Финагина Прасковея Петровна

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.09.1954

Дочь: Кирсанова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Терехов Владимир Андреевич

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1958

Дочь: Байбакова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Терехов Владимир Андреевич

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.03.1963

Дочь: Дерешова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Терехов Владимир Андреевич

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Владимир Андреевич

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