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Терехов Владимир Андреевич

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

07.05.1928

Дата смерти

27.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928

Отец: Терехов Андрей Львович

Мать: Терехова Мария Николаевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1954

Дочь: Кирсанова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Терехова Зинаида Ивановна

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1958

Дочь: Байбакова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Терехова Зинаида Ивановна

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.03.1963

Дочь: Дерешова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Терехова Зинаида Ивановна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Зинаида Ивановна

Смерть
27.11.2003
Лесной, Зеленоградский, Калининградская область
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