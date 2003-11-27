Терехов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1928
Дата смерти27.11.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928
Отец: Терехов Андрей Львович
Рождение ребёнка
19.09.1954
Дочь: Кирсанова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Терехова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1958
Дочь: Байбакова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Терехова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1963
Дочь: Дерешова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Терехова Зинаида Ивановна
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2003
Лесной, Зеленоградский, Калининградская область