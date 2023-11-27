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Горячкина Людмила Васильевна
Горячкина Людмила Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Горячкин Василий Тимофеевич
1892 г.р.
Мать
Скосырская Анастасия Михайловна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Горячкин Василий Тимофеевич
Мать:
Скосырская Анастасия Михайловна
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