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Горячкин Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1892

Дата смерти

14.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1892

Отец: Горячкин Тимофей

Мать: Горячкина Александра

Рождение ребёнка
14.09.1941

Сын: Горячкин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Скосырская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Горячкина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Скосырская Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1955

Дочь: Горячкина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Скосырская Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скосырская Анастасия Михайловна

Смерть
14.06.1979
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