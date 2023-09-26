Горячкин Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1892
Дата смерти14.06.1979
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1892
Отец: Горячкин Тимофей
Мать: Горячкина Александра
Рождение ребёнка
14.09.1941
Мать ребёнка: Скосырская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Горячкина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Скосырская Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1955
Дочь: Горячкина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Скосырская Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1979